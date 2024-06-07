بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال بمحافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة "لودر" تابعة للحي بسيارة أجرة أمام إشارة المنطقة الحرة للاستثمار.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: سمر جمال أمين 30 عامًا، ومريم إبراهيم محمود 10 أعوام، ومحمود إبراهيم محمود 6 أعوام، ومروان إبراهيم محمود 11 عامًا، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة حادث تصادم سيارة "لودر" تابعة للحي بسيارة أجرة أمام إشارة المنطقة الحرة للاستثمار.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.