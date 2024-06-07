ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا على أطراف بلدات يارين والجبين والضهيرة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفو‌‏ا انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لو يستطيع إسقاط الطائرة بدون طيار التي ضربت مبنى في كريات شمونة، وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في معيان باروخ وبيت هيلل بإصبع الجليل.

طائرات الجيش الإسرائيلي قصف منطقة كسارة العروش جنوب لبنان