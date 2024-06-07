طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا على أطراف بلدات يارين والجبين والضهيرة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفو‌‏ا انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لو يستطيع إسقاط الطائرة بدون طيار التي ضربت مبنى في كريات شمونة، وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في معيان باروخ وبيت هيلل بإصبع الجليل.