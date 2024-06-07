الغسيل السبب.. مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء بالدقهلية

لم تكن تعلم أن نهايتها ستكون داخل منزلها بتلك الطريقة البشعة، أثناء قيامها بغسيل ملابسها داخل منزلها البسيط بقرية بقطارس التابعة لمركز ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، حيث صعقتها الكهرباء المتصلة بالغسالة؛ مما أدى إلى مصرعها فى الحال جرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى أجا وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأهالى القرية.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي، للعقيد تامر يحيى مأمور مركز شرطة أجا، بوصول جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر جثة هامدة ادعاء صعق كهربي.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مها محمد فضل غلوش، 48 عاما، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسل الملابس داخل المنزل.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.