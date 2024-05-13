محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروع ترفيق مدينة الأمل

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ اعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وسامح بدراوي مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومسئولي شركة الغاز والاتصالات والكهرباء وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق، ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعى، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية في اسرع وقت ممكن.

يذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)