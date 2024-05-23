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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حياة المرضى في خطر.. تحذير من صحة غزة بشأن مولدات مستشفى الأقصى

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة
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أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيرًا عاجلاً بشأن توقف مولدات مستشفى شهداء الأقصى خلال ثلاث ساعات بسبب نفاد كميات الوقود وعدم إدخال إمدادات جديدة.

ونبهت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان مقتضب، اليوم الخميس حصلت البوابة نيوز علي نسخه منه، خلال التحذير إلى خطر حياة الجرحى والمرضى والأطفال الخدج الذين يعتمدون على هذا المستشفى للحصول على العلاج الضروري.

وفقًا لتحذير الوزارة، من المتوقع أن يتوقف تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى في غضون الساعات الثلاث القادمة، مما يعرض حياة العديد من المرضى والجرحى لخطر الموت نتيجة لنقص الرعاية الطبية وتعطل أجهزة الدعم الحيوي.

يأتي هذا التحذير في سياق الحصار الطويل المستمر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، حيث يعاني القطاع من شح في الموارد والإمدادات الطبية والمعيشية، مما يزيد من معاناة السكان ويعرّض حياتهم للخطر.

 

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