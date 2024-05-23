استبعاد هذا الثلاثي.. سباليتي يعلن قائمة منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة التي تخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وضم سباليتي 31 لاعبًا لقائمة منتخب إيطاليا الأولية، على أن يقوم باستبعاد 4 لاعبين قبل يوم 7 يونيو المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب الإيطالي مفاجآت، أبرزها استبعاد الثنائي مانويل لوكاتيلي لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، وماركو فيراتي نجم العربي القطري، بجانب عدم وجود هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

ويخوض منتخب إيطاليا نهائيات يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وألبانيا.

وحصل منتخب إيطاليا على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

قائمة منتخب إيطاليا لنهائيات يورو 2024

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر ميلان)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، راؤول بيلانوفا (تورينو)، أليساندرو بونجيورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، ماتيو دارميان (إنتر ميلان)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، جيانلوكا مانشيني (روما)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، برايان كريستانتي (روما)، نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (هيلاس فيرونا)، دافيدي فراتيسي (إنتر ميلان)، جورجينيو (أرسنال)، لورينزو بيليجريني (روما)، صامويل ريتشي (تورينو).

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (جنوى)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زاكاجني (لاتسيو).