برونو فيرنانديز يتوج بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد

واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز تألقه مع مانشستر يونايتد، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي للمرة الثالثة خلال مسيرته مع الشياطين الحمر.

وتمكن فيرنانديز من حسم الجائزة بعد تصويت الجماهير، حيث حصد 40% من الأصوات، متفوقًا على مواطنه ديوجو دالوت الذي حل في المركز الثاني بنسبة 20%.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على الدور المحوري الذي لعبه فيرنانديز في تشكيل مان يونايتد خلال الموسم المنقضي، حيث ساهم بشكل كبير في وصول الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

إنجاز للمرة الثالثة

وسبق للبرتغالي برونو فيرنانديز الفوز بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد في أول موسمين له مع النادي (2019-2020 و 2020-2021)، بينما حل في المرتبة الثانية خلف ماركوس راشفورد في الموسم الماضي.

وبهذا الإنجاز، يقترب فيرنانديز من الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد، والذي يتشاركه كل من ديفيد دي خيا وكريستيانو رونالدو بواقع أربع مرات لكل منهما.

وخلال موسم 2023-2024، شارك فيرنانديز في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات، مسجلًا 15 هدفًا كما قدم 12 تمريرة حاسمة.

ويمني برونو فيرنانديز نفسه وزملاؤه في مانشستر يونايتد بختام جيد للموسم، وذلك من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بالانتصار على مانشستر سيتي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.