مانشستر يونايتد يتخطى عقبة نيوكاسل ويبقي على آمال التأهل الأوروبي

تخطى فريق مانشستر يونايتد، عقبة نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بتبادل لاعبو الفريقين الهجمات على المرمى، وكذلك الاستحواذ على الكرة، في ظل بدء مان يونايتد اللقاء بتشكيل اضطراري، حيث بدأ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بالبرتغالي برونو فيرنانديز في مركز المهاجم الصريح.

وافتتح الشاب كوبي ماينو التسجيل في الدقيقة 31، بعد سلسلة من التمريرات بين زملاءه بالفريق، لينجح الواعد الإنجليزي في قص شريط أهداف المباراة، ليتقدم لليونايتد بهدف للا شئ في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة في اللقاء، إذ أدرك أنتوني جوردون التعادل للماكبايس في الدقيقة 49.

ويأتي ذلك، قبل أن ينجح أماد تراوري جناح مان يونايتد في تعديل النتيجة بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من تسديدة قوية.

وأضاف البديل راسموس هويلوند ثالث الأهداف في الدقيقة 84، قبل أن يقلص الفارق لنيوكاسل لويس هال بهدف في الدقيقة 90+2.

مانشستر يونايتد يشعل صراع التأهل الأوروبي

وبهذا الفوز، أبقى مانشستر يونايتد على آماله في التأهل الأوروبي لينتظر حتى يوم الأحد المقبل لحسم تأهله لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبتلك النتيجة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 57 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا مع نيوكاسل صاحب المرتبة السابعة بفارق الأهداف.