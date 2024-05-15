مركز مفاجئ لقائد الشياطين الحمر.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، نظيره نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل الشياطين الحمر، تواجد قائد الفريق برونو فيرنانديز في مركز مفاجئ، حيث يقود هجوم اليونايتد رغم أنه لاعب خط وسط.

ويجلس المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند على مقاعد البدلاء رفقة ماركوس راشفورد والجناح البرازيلي أنتوني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة السادسة وفي رصيده 57 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - كارلوس كاسيميرو - جوني إيفانز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي

وفي الهجوم: أماد تراوري - برونو فيرنانديز - أليخاندرو جاراناتشو.