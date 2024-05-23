أسباب الطلاق لدى المسيحيين.. ندوة بكلية اللاهوت

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة بين النص والواقع المعاصر: الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدي المسيحيين في مصر ولبنان، والذي ينظمه مركز دراسات مسيحية الشرق بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة وذلك بقاعة المركز بالكلية شارع السكة البيضاء .

ويحاضر بالندوة القس عيد صلاح باحث دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة بني سويف، رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي .

ويقود الندوة الدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

كما يشارك الحضور عدد من القيادات الدينية وأساتذة علم القانون والاجتماع وعلم النفس، وعدد من المتخصصين في مجال الأسرة والطفولة، وبعض الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام والصحافة.