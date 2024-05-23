شباب المصريين بالخارج: قضية الهجرة غير الشرعية حظيت باهتمام غير مسبوق من السيسي

أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي حيث أن تلك الظاهرة الخطيرة تهدد أرواح الملايين من البشر .

جاء ذلك خلال كلمته في ملتقي شباب المصريين بالخارج الذي يعقد ببيت شباب الاسماعيلية، بمشاركة السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة تحت عنوان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي.

واضاف أن تلك القضية حظيت بإهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم للمصريين بالخارج خدمات جليلة غير مسبوقة.

وأشار رئيس اتحاد المصريين بالخارج إلى أن تأسيس اتحاد شباب المصريين بالخارج جاء متماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن فى إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم .

وقال: “المصريين فى الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية لذلك أوجه التحية لرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزارة لهم عام 2014، فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات والمبادرات”.

يذكر أنه جرى تأسيس الاتحاد وفقا للقانون المصري ويتبع وزارة الشباب والرياضة و يضم 3000 شاب وفتاة من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم بهدف تحقيق عدد من الأهداف التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.