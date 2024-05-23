رئيس مطاي يجتمع بالتنفيذيين لوضع خطة عمل مستقبلية

عقد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة مطاي الجديد اجتماعات تنفيذا مع نواب رئيس المركز والسكرتير المالي والاداري رؤساء القرى والاحياء لبحث خطة العمل بالمركز للمرحلة القادمة.

أكد "عبدالغني" مراعاة الجدية وبذل أقصى مجهود في العمل لتلبية احتياجات المواطنين كل في نطاق عمله، وحث رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق وصيانة الانارة العامه والعمل بروح الفريق للحصول على نتيجة ترضى المواطنين بالمركز.

وتطرق رئيس مدينة مطاي في الاجتماع الي أهمية رصد مخالفات البناء والازالة الفورية لها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لردع المخالفين كما شدد علي مراقبة الأسواق ومتابعة الحملات التموينية ومتابعة المشروعات بالقرى والمدينة كالصرف الصحى.

كما وجه رئيس مركز مطاي بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء الجديد، والتيسير على المواطنين. مضيرا الي على عدم التهاون مع المقصرين في العمل ومكافأة المجتهدين.

وأصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس الأول الثلاثاء حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن، لتحسين أداء الإدارات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقاً للصالح العام ، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذى والإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.



شملت حركة المحليات ، تكليف تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالعمل رئيساً لمركز ومدينة ملوى، وتكليف اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالعمل رئيساً لمركز ومدينة بنى مزار، بالإضافة لتكليف محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالعمل رئيسا لمركز ومدينة مطاى، وتكليف حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى بالعمل رئيسا لمركز ومدينة أبوقرقاص، وكذلك تكليف هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس .

441466586_765317422445619_589497483159526411_n

442400213_765317255778969_966424271690340924_n

442418304_765317355778959_2945068148344812913_n