بالصور.. استمرار النظافة اليومية بدائري وكورنيش مطاي

تواصل إدارة تجميل وتطويرمدينة مطاي، اليوم الخميس، في العمل بإزالة الحشائش وتنظيف الأحواض وتدوير الشتلات وتجهيزها استعدادا لزراعتها وري النباتات بالحدائق والأشجار التي سبق زراعتها كما تم رفع الحشائش وعمل جواري للاشجار المزروعة حديثًا على الطريق الدائري ورفع المخلفات التي تعوق عملية ري الاشجار.

صرح محمد عبد الغني رئيس مدينة مطاي أن ادارة الطريق الدائري قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها وتم رفع الاتربه من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من اول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام كما تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري.

كما قامت ادارة الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والاحياء ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز، مشيرا إلي أن ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي، محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة اليوميه بالمراكز والقرى.

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