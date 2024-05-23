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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سقوط شهداء وجرحى.. قوات الاحتلال تقصف مخزن للتنمية الاجتماعية بدير البلح

قصف غزة
قصف غزة
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخزناً للتنمية الاجتماعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.


وأسفر قصف قوات الاحتلال عن سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى، وأثار هذا الحادث الأليم موجة من الحزن والغضب في القطاع وأدانته العديد من المنظمات الحقوقية والدولية.
علي الفور هرعت سيارات الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الي مكان الحادث لنقل المصابين لتلقي العلاج، والشهداء لتشييعهم.

وأكدت مصادر طبية،  أن من بين الشهداء عدد من الأطفال والمدنيين الآخرين، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 وتسبب الهجوم في أضرار كبيرة للمبنى والممتلكات المحيطة.

 

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