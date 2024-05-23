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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر ينظم ممرا شرفيا للاعبي الزمالك

ممر شرفي
ممر شرفي
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نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر ممراً شرفياً للاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل انطلاق مباراة الفريقين باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
يأتي ذلك احتفالاً بفوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية مؤخراً على حساب فريق نهضة بركان المغربي.
و يضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

فيوتشر ممرا شرفيا الدوري الزمالك