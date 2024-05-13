ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بتلقيه بلاغا من 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من 3 أشقاء مُلاك محل سجاد، مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فـى مجال تجارة السجاد نظير أرباح شهرية متفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.