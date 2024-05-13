جورجيا: عشرات الآلاف يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل

احتشد عشرات الآلاف من المواطنين اليوم /الاثنين/ أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية (تبليسي) احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يتم غدا التصويت النهائي على القانون الذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.

