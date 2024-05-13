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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس الاسكندرية.. ارتفاع أمواج البحر وتساقط الأمطار اليوم

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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شهدت محافظة الاسكندرية عودة الأجواء الربيعية المعتدلة فبعد انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة، منذ عدة أيام، سجلت اليوم درجات الحرارة 23 درجة مئوية، وسرعة رياح 23 كم/ساعة، وانخفاض في نسبة الرطوبة لتصل إلى 56%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، سيطرة الأجواء الحارة اليوم على أغلب الأنحاء، ولكنها معتدلة على السواحل الشمالية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(٢ :٢.٥  متر ).

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن حالة شواطئ البحر المتوسط في القطاع الشرقى متوسطة ورافعين الراية الصفراء، وفي القطاع الغربي والعجمي رافعين الراية الحمراء، لإرتفاع الأمواج.

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