الرئيس السيسي: تطوير نظام الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن تطوير نظام الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى.

ولفت الرئيس السيسي - خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة - أن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جدًا.

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ثم تدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية عام 2023.