رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المهرجان الكشفي الـ 29 والإرشادي الـ 10 ، لجوالي وجوالات الجامعة، بمشاركة ٤٥٠ طالب وطالبة من 17 كلية.

وتستمر الفعاليات حتى 2 مايو المقبل ، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات المشاركة، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

استهلت الفعاليات بطابور عرض للكليات المشاركة، وتحية العلم والسلام الجمهوري، وفقرة فنية بلغة الإشارة.

أوضح الدكتور منصور حسن ، أن المهرجان يستهدف تنمية وصقل مهارات الجوالين ورفع كفاءتهم من خلال فعاليات المهرجان والتي تشمل العديد من الأنشطة والمسابقات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين والتوعية بأهداف الجوالة داخل الجامعة والتي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع وتوجيه طاقات الشباب نحو خدمة الوطن، ، فضلاُ عن الإعداد الجيد للمشاركة في المسابقات الخارجية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع الجامعي، لما تقدمه للشباب من وعي راسخ وتغرس في نفوسهم العديد من القيم الأخلاقية المتميزة، وتعمق لديهم قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بينهم، لافتا أن الجامعة تقديم كل الدعم للحركة الكشفية في داخل الجامعة لما تلعبه من دورا بارزًا في مساعدة الشباب على تنمية طاقاتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى قيام رئيس الجامعة بتفقد أرض مخيم المهرجان الذي يضم كافة الكليات المشاركة كما استمع إلى شرح مفصل حول إعداد المخيم والتقط صور تذكارية مع الطلاب.