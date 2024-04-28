"المقاومة والحرية.. غزة وسردية البطولة والإبادة" كتاب جديد لنبيل عبدالفتاح

صدر حديثًا عن دار ميريت، كتاب "المقاومة والحرية.. غزة وسردية البطولة والإبادة"، للكاتب والباحث الكبير نبيل عبدالفتاح.

ومما جاء على غلاف الكتاب الخلفي: "الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع شكّلت ذروة الحد الفاصل بين خطاب الإبادة والمقاومة - تحت وطأة الاحتلال الاستيطاني، وأساطيره التوراتية التأويلية المُحلّقة والمتجذرة في بعض من العقل السياسي اليميني الديني المتطرف - وبين خطاب الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية".

من قلب التراجيديا الإنسانية انفجرت حروب اللغة والمصطلحات والخطابات المتصارعة إسرائيليًا وأمريكيًا وأوروبيًا التي انحسرت عنها وجوهها الأخلاقية والإنسانوية والقانونية الدولية في مواجهة خطاب الشرعية والقانون الدولي - والحرب - والإنساني، والقيم الإنسانية المُنتهكة من إسرائيل وقادتها وجيشها وداعميها الدوليين في مراكز الغرب الإمبريالي العولمي.

غلاف الكتاب

وجاء على غلاف الكتاب أيضًا: "صراع المسرديات والتأويلات - حول الحرب وجرائمها دارت ولا تزال بين الدفاع الشرعي المزعوم، والحق في المقاومة الوطنية - لم يقتصر على اللغة - وإنما امتد إلى قلب الثورة الرقمية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الكونية، وجماهيرها الرقمية والفعلية الغفيرة عبر المشهديات المرئية والصور والفيديوهات الطلقة، والمنشورات والتغريدات التي وثّقت - وذلك ولا تزال - الإبادة، على نحو أدى إلى تحفيز بعض اتجاهات إنسانية عن ثنايا الضمير الكوني".

الكتاب يمثل سردية حاولت تحليل بعض قضايا وأسئلة ومآلات الحرب، وأطرافها المتنازعة في مجموعة من الدراسات والمقالات التحليلية.