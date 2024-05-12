جمال علام يجتمع بالمنتخب الأول والأوليمبي للتنسيق للمرحلة المقبلة

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، جلسة تنسيقية جمعت الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب، وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للتنسيق و الترتيب للمرحلة المقبلة، والحديث عن بعض الأمور الفنية التي تخص الجانبين.

ومن المقرر ان ينطلق معسكرين منتخب مصر الاول والمنتخب الاوليمبي نهاية الشهر الجاري استعدادا لخوض كل منهم فترة قوية، حيث يواجة الفراعنة الكبار منتخبي بوركينا فاسو وغ بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

فيما يخوض المنتخب الاوليمبي معسكره الاخير استعدادا للمشاركة في اولمبياد باريس.

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