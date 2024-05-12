نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. رئيس الزمالك ومجلس الإدارة في الملعب البلدي لمساندة الفريق

وصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب إلى مقصورة ستاد الملعب البلدي ببركان رفقة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارةود عبد الله جورج مستشار المجلس ، لمؤازرة الأبيض أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وحرص مجلس إدارة نادي نهضة بركان على تنظيم استقبال خاص لمسؤولي نادي الزمالك في مقصورة الاستاد.

و يضم تشكيل الزمالك كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.