كوكا ينقذ ألانيا سبور من الهزيمة بهدف قاتل ضد بشكتاش

نجح المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاعب فريق ألانيا سبور التركي، في إنقاذ فريقه من الهزيمة بعدما قاده إلى تعادل قاتل أمام نظيره بشكتاش بنتيجة 1-1، مساء الأحد، في الجولة 36 من منافسات الدوري التركي.

دخل كوكا المباراة بديلا في الدقيقة 64، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 بطريقة رائعة من أمام المرمى.

وجاء هدف كوكا بعد 18 دقيقة من تسجيل جاكسون موليكا هدف بشكتاش الأول في الدقيقة 61.

بفضل هذا التعادل، ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى 50 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، وفي المقابل، أصبح رصيد بشكتاش 55 نقطة، ليحتل المركز الخامس.

قدم كوكا مسيرة مثمرة في الدوري التركي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفا في 13 مباراة مع ألانيا سبور، وكان قد انضم إلى ألانيا سبور على سبيل الإعارة من بينديك سبور في يناير الماضي، بعد أن لعب مع أولمبياكوس اليوناني في الموسم الماضي.