ضبط وإعدام 1100 كيلو مخلل فاسد في دمياط

اعلن الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين و متابعة و ضبط الاسواق .

واستمرت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم و المنشآت الغذائية و مخازن واماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم باحياء مدينة دمياط .

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور وتم ضبط و التحريز و متابعة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن التدريب الوزاري لعدد 278 متدرب من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والدكتور محمد حساني مساعد معالي وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العام وتحت إشراف الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد والدكتورة دينا ابوصير

مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة.