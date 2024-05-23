أبرزها المانجو والمشويات.. تجنب هذه الأطعمة خلال الصيف

تسبب الارتفاعات الشديدة في درجة الحرارة خلال فصل الصيف، الإصابة بأمراض عدة مثل الهبوط المفاجئ وضربات الشمس وحالات الجفاف وارتفاع ضغط الدم، لذلك يوصي الخبراء بتعديل بعض العادات الغذائية والتقليل من الأطعمة الدسمة والمشوات والبهارات في الطعام، ، وبحسب موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، يمكن تخفيف الأثار السلبية، بخاصة وأن بعض مسببات الأمراض المنقولة بالهواء والماء، تزدهر أثناء ظروف الطقس الحارة والرطبة بما يهدد بخطر الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات، وتعرض لكم "البوابة" أطعمة ينبغي تجنبها أو التقليل منها قدر الإمكان خلال شهر الصيف

1- البهارات

يمكن للتوابل مثل الهيل والقرفة والقرنفل والفلفل أن تجعل الوجبات ذات مذاق طيب ورائحة رائعة، ولكن يؤدي تناول التوابل خلال فصل الصيف لزيادة حرارة الجسم، مما يجعل الشخص يشعر بالجفاف والمرض، و ينصح الخبراء بتناول كميات محدودة بشكل متوازن عن طريق إضافة التوابل الباردة مثل الكمون والنعناع العضوي

2- الأطعمة المُصنعة

تحتوي معظم الصلصات والأطعمة المصنعة المماثلة مثل تتبيلات السلطة على مستويات عالية من الملح والمواد الحافظة والمنكهات الاصطناعية مثل الغلوتامات أحادية الصوديوم، والتي يمكن عند تناولها يوميًا لزيادة حرارة الجسم بالإضافة إلى حالة من الشعور بالإرهاق والانتفاخ والكسل

3- المانجو

يمكن أن يزيد المانجو أيضًا من حرارة الجسم ويؤدي إلى ظهور بعض الأعراض والأمراض غير المرغوب فيها مثل الإسهال واضطراب المعدة والصداع

4- اللحم المشوي

يتم طهي اللحوم المشوية في درجات حرارة عالية. وعندما تكون درجة حرارة الجو مرتفعة بالفعل، يمكن أن تحدث زيادة في المواد المسرطنة للحوم المشوية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان أيضًا، بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجسم

5- منتجات الألبان

في وقت ارتفاع درجة حرارة الجو تكون حرارة الجسم أعلى، ويمكن أن تتعرض منتجات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب للتخمير غير الطبيعي في المعدة بسبب حرارة الجسم وتسبب عسر الهضم

6- الفواكه الجافة

تعتبر الفواكه الجافة، مثل التمر والزبيب والمشمش، صحية للغاية لأنها غنية بالعناصر الغذائية القوية. ولكن يمكن للفواكه الجافة أن تزيد من درجة حرارة الجسم وتجعل الإنسان يشعر بالتهيج والتوتر.

7- المشروبات الساخنة

اعتاد الكثيرون على تناول قهوة الصباح أو الشاي لبدء اليوم. في حين أن هذه العادة ربما تعطي شعورا بمزيد من النشاط، إلا أن تناول القهوة والشاي بانتظام خلال الصيف يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم والجفاف. لذا، فإن استبدال القهوة والشاي بالشاي الأخضر أو القهوة المثلجة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة جيدة في موسم الصيف.

8- الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة، مثل الأطعمة المقلية، غير صحية في كل المواسم، لأنها يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض الخطيرة. ويمكن أن تكون الأطعمة الدهنية ذات تأثير أكثر سوءًا عند تناولها خلال فصل الصيف، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من قدرة جهاز المناعة.

9- الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية تحفز المستقبلات العصبية في فمك وتقنع جهازك العصبي بالاعتقاد بأنك حار، ثم يرسل دماغك إشارة إلى الغدد العرقية لتتصدع وتبرد لذلك حاول التقليل من تناولها خاصة في الصيف

10- الأطعمة المملحة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح يمكن أن تجعلك تتعرق بغزارة، وعندما تأكل الكثير من الملح، فإن جسمك سيفعل ما في وسعه للتخلص من الصوديوم عن طريق جعلك تتعرق، فحاول أن تحافظ على استهلاكك للصوديوم إلى 4 جرامات يوميًا.