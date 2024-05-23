أصيب 15 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بالقرب من الكيلو 76، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث من أعلي الطريق.

إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث تصادم ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة، ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم إخطار النيابة للتحقيق .