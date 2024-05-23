تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة من ضبط مالك شركة تدريب فنى وإخراج سينمائى "بدون ترخيص" بالقاهرة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة تدريب فنى وإخراج سينمائى "بدون ترخيص" - كائنة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة يقوم من خلالها بإستقطاب الشباب والفتيات لتدريبهم على أعمال التمثيل والإخراج السينمائى مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وجرى ضبط المذكور وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص بقصد تحقيق مكاسب مالية.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

