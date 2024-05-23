إعلان قيام الجمهورية اللبنانية.. أبرز أحداث 23 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث والعشرون من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1908 - دخول مدينة بريدة تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

1911 - الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء رخامي بُني في مدينة نيويورك.

1915 - إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء وذلك بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1926 - إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور.

1967 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967.

1989 - بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء والذي حضرته مصر لأول مرة بعد المقاطعة العربية.

2009- مجلة دير شبيغل الألمانية تنشر تقريرا يفيد بوجود أدلة تشير إلى تورط حزب الله في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

2018 - فوز رئيس مجلس النُوَّاب اللُبناني نبيه برِّي بِولايةٍ رئاسيَّةٍ سادسة بعد أن نال 98 صوتًا نيابيًّا من أصل 128.

2022 - فوز حزب العمال في أستراليا بقيادة أنتوني ألبانيز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الاتحادية الأسترالية.

2023 - فوز حزب الديمقراطية الجديدة بأغلبية 40.79 % في الانتخابات البرلمانية في اليونان، وبلغت نسبة المشاركة 60.93%.