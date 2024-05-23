تشييع جنازة طالب لقي مصرعه بسبب ماكينة حصاد بكفر الشيخ

شيع أهالي قرية تعاون أول مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، جنازة طالب بكلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط فرع جامعة الأزهر الشريف، بعد أن لقي مصرعه نتيجة حادث أليم.

وكان الطالب محمود محمد عبد العاطي، 22 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة قسم التفسير بكلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط، لقي مصرعه ، بعد أن تسببت ماكينة حصاد في وفاته ، حيث جذبه سير الماكينة وتوفي متأثرًا باصابته بنزيف حاد ، عقب نقله لمستشفي الحامول المركزي بكفرالشيخ.

ونعت كلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط ، الطالب الفقيد ، معربين عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ، داعياً أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.