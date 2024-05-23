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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جنازة طالب لقي مصرعه بسبب ماكينة حصاد بكفر الشيخ

جذبه سير الماكينة

الطالب الفقيد
الطالب الفقيد
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شيع أهالي قرية تعاون أول مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، جنازة طالب بكلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط فرع جامعة الأزهر الشريف، بعد أن لقي مصرعه نتيجة حادث أليم.

 وكان الطالب محمود محمد عبد العاطي، 22 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة قسم التفسير بكلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط، لقي مصرعه ، بعد أن تسببت ماكينة حصاد في وفاته ، حيث جذبه سير الماكينة وتوفي متأثرًا باصابته بنزيف حاد ، عقب نقله لمستشفي الحامول المركزي بكفرالشيخ.

ونعت كلية الدراسات الأسلامية والعربية بنين بدمياط ، الطالب الفقيد ، معربين عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ، داعياً أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

مصرع طالب بجامعة الأزهر الشريف ماكينة حصاد تتسب في مصرع طالب جامعي مستشفى الحامول المركزي بكفرالشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية كفر الشيخ