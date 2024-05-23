مصرع أحدهما.. ضبط سائق سيارة نقل دهس شخصين بمنطقة جسر السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية بشأن إصطدام سيارة نقل بشخصين بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى القنوات الفضائية يتضمن إصطدام سيارة نقل "بدون لوحات" بشخصين حال سيرها بسرعة عالية بمنطقة جسر السويس أثناء عبورهما للطريق مما تسبب فى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين أنه حال عبور شخصين للطريق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، صدمهما قائد سيارة نقل وفر هارباً، ما أسفر عن إصابتهما بسحاجات وكدمات متفرقة وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته وتم نقل الآخر للمستشفى لتلقى العلاج، وتم تحديد وضبط السيارة (نقل بمقطورة "تابعة لإحدى الشركات") وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

