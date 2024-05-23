دورة تدريبية حول استخدام المبيدات الزراعية في الفيوم

تابع المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم فعاليات دورة مطبقي المبيدات الزراعية المنفذة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة لتوعية خريجى كليات الزراعة وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للتعرف على أنواع المبيدات وطريقة علاج الأمراض وكميات المبيدات المستخدمة لكل مرض على حدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن يوسف زكى بمعهد بحوث وقاية النباتات ومسئول محافظة الفيوم لبرنامج مطبقى المبيدات، الدكتور حسن أبو اليسر معهد بحوث وقاية النباتات، الدكتور كارم ابوزيد معهد بحوث وقاية النباتات وعضو لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة.

وفى السياق نفسه قال وكيل الوزارة أن الهدف من التدريب تعريف خريجى كليات الزراعة بأنواع المبيدات الزراعية، وماهى المبيدات وآثارها على المحاصيل الزراعية وكيفية استخدام المبيد والمادة الفعالة لكل مبيد والأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل والمبيد الملائم لكل مرض وآفة، ويحاضر بالدورة متخصصون في المبيدات الزراعية والآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل، وذلك من خلال إستخدام آلة الرش للتعرف على معدل كل مبيد وطريقة الرش، على أن يحصل المتدربون على شهادة معتمدة تسمى شهادة مطبقى المبيدات، تمكنهم من مزاولة المهنة.

وعلى صعيد آخر أكد ابو طالب أن المديرية تهتم بالفلاحين وشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومن اجل إنتاج غذاء امن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة علي البيئة فقد أولي الاهتمام بهذا البرنامج لمساعدة الشباب في إقامة مشاريع صغيرة وتوفير شباب متدرب وقادر علي العمل.

وأضاف الدكتور أيمن يوسف زكى أن الدورة تمنح المتدرب شهادة معتمدة لمطبقى المبيدات الزراعية تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقى مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة،

وقال إنه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا إلى أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين علي أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات وأكد أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب علي أعمال إستخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى.

وفي نهاية الدورة يتم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية ، وللتأكد من ان مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل.

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