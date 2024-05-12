تدريب 278 متدربًا في صحة دمياط على المبادرات الرئاسية

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن التدريب الوزاري لعدد 278 متدربًا من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة.

ويتضمن التدريب برامج مبادرات الصحة العامة مثل فحص المقبلين على الزواج والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وذلك من خلال ٨ دورات تدريبية تم عقدها خلال يومي الثلاثاء ٧ مايو والأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ بقاعات تدريب مركز صحة المرأة والإدارة الصحية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية حجازى حسانين بمركز الزرقا وذلك ضمن خطة شهر مايو الجارى، تضمنت ١١ عيادة باجمالى ٩ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٢٨٢مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٢حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات