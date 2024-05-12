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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تأجيل مباريات الدور الـ 32 من كأس مصر الأقرب لحل أزمة الأهلي والمنتخب

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تمسك حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقراره هو خوض معسكره المقرر اقامته في يونيو المقبل بكامل اللاعبين الدوليين دون التنازل عن اي عنصر استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. 
وفي المقابل قدم النادي الأهلي، اعتراضه بشكل رسمي، ورفض خوض مباراة الألومنيوم في دوري الـ 32 من بطولة كأس مصر، يوم 30 مايو الجاري دون اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي قرر العميد انطلاق معسكر المنتخب مبكرا. 
وعلمت البوابة نيوز من مصدر خاص بالجهاز بتحاد الكرة، ان مسؤلو الجبلاية تدخلوا في هذه الازمة، مؤكدا ان هناك نية في حالة عدم انهاء الازمة وهي تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، لانهم  الفرق التي يعتمد عليه المنتخب بشكل اساسي.

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