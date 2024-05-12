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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"نقّاش" يتخلص من حياته لعدم قدرته على تجهيز ابنته بالزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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شهدت منطقة الزيتون واقعة مأساوية حيث تخلص نقاش من حياته لعدم قدرته على تجهيز ابنته.

تلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة ، وعثر على جثة عامل نقاشية مصاب بتهشم وكشور وسحجات فى جميع انحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين قفزه من الطابق الحادى عشر من شقة يعمل بها.

ونقلت الأجهزة المعنية الجثمان للمشرحة، تحريات رجال المباحث كشفت عن سبب مأساوى لتخلص النقاش من حياتتخ حيث تبين أنه يعمل فى النقاشة ويتردد منذ أسبوع على الشقة التى قفز منها للقيام بأعمال النقاشة ولكنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة لأقتراب موعد زفاف أبنته وعدم قدرته على تجهيزها ، وفى يوم الواقعة توجه للشقة وقفز من البلكونة ليسقط من الطابق ال11 ويتوفى على الفور . ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ،وتحرر المحضر اللازم .
 

منطقة الزيتون نقاش بالقاهرة