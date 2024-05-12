ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم: دورة تدريبية حول تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.. صور

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة دعم النزاهة والشفافية والإدارة العامة للتدريب نظمت  دورة تدريبية بعنوان"دعم النزاهة والشفافيه على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك بمشاركة  الدكتور أحمد جمال مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لتطوير أداء العاملين ووضع إجراءات فعالة من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف " النجار" أن الدورة التدريبية تناولت أهمية وضرورة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية بجميع الإدارات بالشركة وتوفير جميع الوسائل التي تتيح حصول جميع المواطنين على معلومات شاملة وواضحة حول الخدمات المقدمة من الشركة، وامدادهم بالمعلومات أولا بأول وفتح قنوات تواصل جديده تتيح للمواطنين المعلومات دون تشويش اعمالا لمبدأ الشفافية فى حق المواطن في الحصول على المعلومة الذى بدوره يحقق ثقة العملاء وكسب رضاهم مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية للشركة. 

inbound349793974145355706
inbound349793974145355706
inbound370580591579011198
inbound370580591579011198
inbound7540944169157200045
inbound7540944169157200045
مياه الفيوم دوره تدريبيه حول تعزيز النزاهة والشفافية شركة مياه الشرب بالفيوم الفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم