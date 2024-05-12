أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المراكز الأولى فى بطولة كأس مصر المفتوحه للناشئين 2024

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية الرياضي بالدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والمركز الثاني في بطولة كأس مصر المفتوحة تحت 15 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بنادي التل الكبير بالإسماعيلية.

وحقق اللاعبين تحت 17 سنة المركز الأول في الترتيب العام وهم: اللاعب محمد سمير صبري الترتيب السابع وزن 80 ك، واللاعب مؤمن السيد محمد الترتيب السادس وزن 70 ك، واللاعب محمد محمد علي الترتيب الرابع وزن 85 ك، واللاعب محمد عادل محمد الترتيب الثاني وزن 85 ك، واللاعب ياسر محمود الشربيني الترتيب الأول وزن 95 ك، واللاعب إسماعيل رضا سمير الترتيب الأول وزن 80 ك، واللاعب محمد عابد زكريا الترتيب الأول وزن 75 ك، واللاعب عاطف عوض عاطف الترتيب الأول وزن 60 ك، واللاعب اسلام محمد السيد الترتيب الأول وزن 60 ك، واللاعب رضا محمد الحسيني الترتيب الأول وزن 55 ك.

وظفر اللاعبون تحت 15 سنة المركز الثاني في الترتيب العام وهم: اللاعب اسامه حمدى الترتيب الثامن وزن 70 ك، واللاعب عمرو محمد محمود الترتيب الخامس وزن 75 ك، واللاعب محمد محمد لطفي الترتيب الخامس وزن 50 ك، واللاعب هاشم أيمن محمد الترتيب الرابع وزن 75 ك، واللاعب محمد مسعد عشماوى الترتيب الثالث وزن 75 ك، واللاعب عماد ابراهيم عاطف الترتيب الثاني وزن 90 ك، واللاعب احمد هشام صلاح الترتيب الأول وزن 75 ك.

ومن جهته، وجه الكابتن عبد الرحمن ابراهيم الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفه، ولجميع اللاعبين الأبطال .

كما وجه الشكر للإتحاد المصري لكمال الاجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي و النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي و مدير المكتب التنفيذي على ما يقدمه من دعم للاعبين.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لنادى الناصرية الرياضي، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، وخالص الشكر والتقدير للمدربين المحترمين واللاعبين الفائزين في بطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين 2024 بالإسماعيلية.

تأتي مشاركة أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

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