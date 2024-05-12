"إنفوجراف" يوضح نتائج لقاء وزير العمل مع وزير الهجرة اليوناني

نشرت وزارة العمل اليوم الأحد "إنفوجراف"،يوضح أبرز نتائج لقاء وزير العمل حسن شحاتة،منذ يومين، مع السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني،والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، والإتفاق على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن" الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة ،في موسم صيف 2024 ،وأنه جرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة ،وفي انتظار الإجراءات التنفيذية.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الإتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن،وهو ما يدفع إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة ،وغيرها،كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري،في سوق العمل اليوناني.



ويرصد "الانفوجراف" توضيح وزير العمل حسن شحاتة أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة ،لديها كل مُقومات التدريب المهني ،حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية، وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي ،وجاهزة من الأن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن ،وفي كل المجالات.. وإتفاق الجانبان على تفعيل قنوات الإتصال،وتبادل الخبرات، لإنجاز كافة الإجراءات المُتفق عليها.

ورصد "الانفوجراف" ملخص حديث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ،وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك إستراتيجي في كافة المجالات،وقوله أيضًا أن مصر لها ثقل سياسي وإقتصادي وثقافي في العالم أجمع..وتوضيحه أن اليونان كعضو في الإتحاد الأوروبي ،تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والإستراتيجية،في إبراز الدور والجهود المصرية في كافة الملفات..

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