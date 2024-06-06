البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة باستقبال وصرف الحوالات على بطاقة " ميزة المدفوعة مقدما "، تشجيعا للعملاء حاملي تلك البطاقات على استخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات وذلك من خلال نقاط البيع الالكترونية لدي التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم اختيار العملاء الفائزين شهريا.

صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري بأن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد، إضافة الى استمرار التوسع في ميكنة استقبال وصرف الحوالات الكترونيا على مدار أيام الاسبوع دون الحاجة لتوجه العملاء لزيارة أي من فروع البنك لصرف قميتها نقدا، وهو الامر الذى ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير اعلى معدلات من الراحة والأمان لهم، إضافة الى جذب شريحة جديدة من العملاء الى المنظومة المصرفية لسعى البنك الأهلي المصري إلى تلبية كافة احتياجات العملاء، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء على التعامل ببطاقات ميزة المدفوعة مقدما في المشتريات، وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع الخاصة بالبنك والتي وصل عددها إلى أكثر من 561 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد حرص البنك الأهلي المصري علي مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي .

ومن جانبها أوضحت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن الحملة تستهدف تلبية احتياجات العملاء بما يسهم في التوسع في استخدام البطاقات في سداد المدفوعات والمشتريات في كافة محافظات الجمهورية كبديل عن التعامل النقدي، حيث تخاطب كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين من حاملي بطاقات ميزة المدفوعة مقدما ممن يستقبلون حوالات خارجية على هذه البطاقات، واستخدامها في اجراء معاملات المشتريات بحد أدنى 100 جنيه للمعاملة الواحدة.

واضافت انه سيتم توزيع الجوائز بواقع 270 عميل فائز شهريا على مستوى محافظات مصر بمعدل 10 عملاء من كل محافظة، مشيرة الى أنه يتم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالي عدد معاملات المشتريات، بحيث يتمتع العملاء الأعلى استخداما لبطاقة ميزة المدفوعة مقدما فرصة استرداد نقدي بنفس قيمة الحوالات الواردة بحد أقصى 5000 شهريا على ان يتم استخدام قيمة الاسترداد بالمشتريات فقط.

وأشارت إلى أن الحملة الترويجية مستمرة لمدة 6 شهور حتى نوفمبر 2024.