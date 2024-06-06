فجرت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" الملُقب بـ سفاح التجمع والمتهم بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث، عن مفاجأة جديدة في القضية، هي مواقع الدارك ويب وكاميرات 4K.

"دارك ويب وكاميرات 4K".. مفاجأة جديدة في اعترافات سفاح التجمع

وتبين من اعترافات سفاح التجمع ومعاينة شقته بالتجمع الخامس والسيارة خاصته، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، أن السيارة مزودة بأحدث انواع الكاميرات لتصويره أثناء ممارسة الرذيلة والتلذذ بتعذيب ضحاياه من فتيات الليل داخل السيارة فضلا عن جِماع عدد من جثث الضحايا، وذلك على الطرق الصحراوية.

كما تبين وصول نشاطه الإجرامي إلى "الدارك ويب" وإجراء بث مباشر أثناء تعذيبه ضحاياه وممارسة الرذيلة معهن، ومع جثثهن، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو وعمل مونتاج لها وترويجها على "الدارك ويب".

غرفة نوم سفاح التجمع مزودة بكاميرات حديثة بدقة 4K

وكشفت عملية معاينة الغرفة العازلة الموجودة في شقة سفاح التجمع أن الغرفة مزودة بكاميرات حديثة أيضًا بدقة 4K، لإتمام عملية البث المباشر أثناء ارتكاب سفاح التجمع جرائمه داخل الغرفة المقسمة إلى قسمين قسم لممارسة الرذيلة وقسم مزود بمعدات التصوير والمونتاج ويجرى مونتاج الفيديوهات داخله.

وأرشد سفاح التجمع عن تاجر مواد مخدرة في محافظة بورسعيد كان يأتي إليه لإحضار مادة "الآيس" منه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التاجر واعترف بالاتجار في المواد المخدرة لكنه أنكر وجود أي علاقة له أو علم بجرائم سفاح التجمع وقتلة الفتيات.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.