تعرف على موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، اليوم الخميس، موعد الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024، خلال حفل الـ«بالون دور» الذي يقام سنويًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحددت «فرانس فوتبول» موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024، منهم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام.

وقررت المجلة الشهيرة أن يقام حفل الكرة الذهبية 2024، يوم 28 أكتوبر المقبل، أي بعد أقل من 5 أشهر من وقتنا الحالي.

ويحمل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على جائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بعد تتويجه بجائزة عام 2023 الأخيرة، وذلك بعد منافسة شرسة مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وريال مدريد الإسباني الحالي.

وتحظى جائزة الكرة الذهبية باهتمام كبير حول العالم، حيث يكشف حفل الجائزة السنوي عن أفضل لاعب في العالم عن العام، بجانب العديد من الجوائز.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وكشفت مجلة «فرانس فوتبول»، عن موعد إعلان قائمة المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2024، ليكون في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.