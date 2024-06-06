مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل رحلتين من التشيك.. صور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، وصول رحلتين من طيران الشارتر السياحى إلى مطار مرسى مطروح الدولي، قادمتين من دولة التشيك.

محافظ مطروح: استقبلنا 26 رحلة طيران سياحية منذ بداية الموسم السياحي

وأوضح محافظ مطروح أنه استمرارا لتدفق حركة السياحة الخارجية على محافظة مطروح؛ وصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها 26 رحلة طيران سياحية منذ بداية الموسم السياحى الصيفى في مايو الماضي 2024 وحتى الآن، والتى تحمل على متنها الأفواج السياحية من عدد من الدول الأجنبية، وذلك مع استمرار تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة و مقوماتها السياحية المتميزة والفريدة.

الترحيب بالسائحين الأجانب وتوزيع الورود والهدايا العينية والكتيبات التعريفية

من جانبه أشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح،إلى أنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية بالترحيب وتوزيع الورود والهدايا العينية والكتيبات التعريفية باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع متابعة وصول الرحلات والتنسيق المستمر مع مطارى مرسى مطروح والعلمين الدوليين، وكذلك التنسيق مع الشركات والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم والبرامج السياحية المقترحة لهم لزيارتها وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

يذكر أن محافظة مطروح تتنوع بها أنواع السياحة كالرحلات والسفارى و كذلك السياحة العلاجية والترفيهية والاثرية وغيرها؛ مما يجذب اليها السائحين الأجانب والعرب بالاضافة الى السياحة الداخلية للاستمتاع بما تتمتع به شواطئها ذات الشهرة العالمية مثل شاطئ روميل وعجيبة وكليوباترا والغرام وغيرها من رمال بيضاء ومياه فيروزية، بالإضافة إلى الاستمتاع بأنواع السياحة المتنوعة بعدد من مدن المحافظة خاصة مدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح وواحة سيوة الساحرة بمعالمها السياحية والأثرية.

مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل رحلتين قادمتين من التشيك

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