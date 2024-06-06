مصرع وإصابة 17 شخص فى انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى قبل مطلع ك 55 اتجاة قبلي بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثتين و11 مصابا إلى مستشفى الفيوم العام، ونقل 4 مصابين إلى مستشفى اكتوبر المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الصحراوى الغربى اتجاة اسيوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 15 أخرين.

نقل 11 مصاب إلى مستشفى الفيوم العام



جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم، كما جرى نقل 11 مصاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفي اكتوبر المركزي.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.