ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخص فى انقلاب سيارة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى قبل مطلع ك 55 اتجاة قبلي بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثتين و11 مصابا إلى مستشفى الفيوم العام، ونقل 4 مصابين إلى مستشفى اكتوبر المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الصحراوى الغربى اتجاة اسيوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 15 أخرين.

نقل 11 مصاب إلى مستشفى الفيوم العام 


جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم، كما جرى نقل 11 مصاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفي اكتوبر المركزي.
جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة الفيوم سيارة ميكروباص طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي مستشفى الفيوم العام