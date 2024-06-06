ضبط فتاة لاتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بطنطا

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعة، من القبض على فتاة في بداية العقد الرابع من عمرها، لقيامها بالنصب على عدد من المواطنين وحصولها منهم على بضائع لبيعها ومبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح وإيهام بعضهم بقدرتها على تعيين أبنائهم في وظائف مختلفة ثم اختفت عقب ذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بتمكن عدد من الأهالي من ضبط فتاة قامت بالنصب على بعضهم، وتم إبلاغ النجدة التي اصطحبتها لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تمكنت المتهمة من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح حصيلة بيع بضائع لهم

وكشفت التحقيقات الأولية تمكن المتهمة من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح حصيلة بيع بضائع لهم إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد أصل المبالغ المالية أو البضاعة التي تسلمتها، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمة لحين ورود التحريات حول صحة تلك الاتهامات.

وفور علم عدد من الضحايا بواقعة القبض على المتهمة، توجهوا للقسم لتحرير محاضر بالنصب ضدها، ومنها المحضر رقم 14357/2024 جنح ثان طنطا، ومحضر آخر لشخص أوهمته بتوظيف نجله، ومحضر لسيدة محامية أعطتها مبلغ لمساعدة فتاة في زواجها لكنها استولت عليه.