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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ترويجا للاستثمار.. "التنمية الصناعية" تبحث التعاون مع "المستثمرات العرب"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً مع وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسين، لبحث فرص التعاون المشترك، خاصة بمجالات الترويج للاستثمار الصناعي، وجذب استثمارات جديدة للقطاع.

وخلال الاجتماع أكدت رئيس الهيئة على أهمية تضافر الجهود مع اتحاد المستثمرات العرب، وجمعيات وروابط مجتمع الأعمال المحلية والعربية الفاعلة، لمساندة توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض عدداً من الصناعات الإستراتيجية التي يجرى التركيز عليها خلال الفترة الحالية، والتى تعد فرصاً واعدة للاستثمار، ومناقشة التحديات التي قد تواجه بعض المستثمرين من أعضاء الاتحاد للوصول لحلول بشأنها.

كما صرحت رئيس الهيئة أنه فى سياق دعم بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري بالقطاع الصناعى، فقد تم إقرار وتفعيل حزمة كبيرة من التيسيرات المالية و الإجرائية لتقديمها للمستثمرين الصناعيين في قطاعات التراخيص، والسجلات الصناعية، وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحة أن الهيئة تسعى لإتمام عمليات التحول الرقمي من خلال ميكنة كافة خدماتها ومن ثم تقديمها إلكترونياً قريباً.

ومن جانبها  تناولت د. هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب أثناء الإجتماع، مجالات عمل الإتحاد وأنشطته المتنوعة، مشيرة إلى تعاون الإتحاد مؤخراً مع الإتحاد النسائي الروسي، و الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي". كما تقدمت رئيس الاتحاد في نهاية الاجتماع بدعوة رئيس الهيئة للمشاركة في قمة "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" والمقرر إقامتها نوفمبر المقبل.

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