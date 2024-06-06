بالأسماء .. إصابة 11 شخصًا في حادث سير بالمنيا

أصيب 11 شخصا في حادث سير بالمنيا، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة مغاغة أمام قرية الناصرية بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز مغاغة.

أسفر الحادث عن إصابة (منال عيد صادق 35 سنة -يوسف أمير جبيب11سنة -كاراس أمير حبيب 9سنوات-كيرلس فؤاد رضا 11سنة -سارة عبيد صدقي 35 سنة -ماريانا يوسف عبد الله 7 سنوات -منير يوسف عبد الله 11سنة -شنودة مرزوق لطفي 21 سنة -كاراس أسامة سعد 15 سنة -بولا ابراهيم بولا -10 سنوات -محمد سيد محمد 28 سنة) جميعهم مقيمين قرية شارونة.

جرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.