وفد الكوميسا يتفقد مختبرات "وقاية النباتات" للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور George Ngundo Wabere و السيد Dingiswayo Shawa من الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) للقيام بتقييم ميداني للمعامل المحتملة للاعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من التزام معامل و مختبرات وقاية النباتات بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية و أشار لقيام وفد الكوميسا بتفقد معمل التصنيف المرئي الدقيق بالمعهد و تقييم ما يحتويه من تجهيزات حديثة عالية الدقة في الفحص و التصوير الداعم للتصنيف للحصول على الاسم العلمي الصحيح لأي حشرة في مصر او خارجها بكل حيادية و سرية لتقاريره، كما تفقد الوفد معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية ، و قد أبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية. كما تفقد الوفد المعمل المركزي و مُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات للتعرف على دورهما الفاعل في العمل وفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

و على صعيد متصل، تفقد الوفد معمل افات و امراض نحل العسل و معمل تحليل منتجات نحل العسل بقسم بحوث نحل العسل بالمعهد حيث استعرض أهداف المعامل و أجهزتها و دورها الهام في تطوير برامج الرقابة على جودة منتجات النحل للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والتشخيص المبكر لأمراض النحل ومكافحة الآفات التي تؤثر على النحل وتهدد استدامته.

و نوه الدكتور علي سليمان رئيس لجنة الصحة و الصحة النباتية أن هذه اللجنة هي إحدى اللجان المكلفة من قبل الامانة العامة لمنظمة الكوميسا بتقييم المعامل المحتملة للاعتماد في مجالات الصحة النباتية وسلامة الغذاء والصحة الحيوانية، و هذا يعتبر أمرًا حيويًا لحماية المحاصيل الزراعية والنظم البيئية، مما سيساعد على تسهيل التجارة البينية للسلع الزراعية.

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