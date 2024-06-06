لأول مرة.. وسام أبو علي يقود تشكيل منتخب فلسطين أمام لبنان

أعلن مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لبنان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يواجه منتخب فلسطين، اليوم الخميس، نظيره اللبناني على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود وسام أبو علي مهاجم الأهلي، هجوم المنتخب الفلسطيني في ظهوره الرسمي الأول مع منتخب الفدائي.

بينما يجلس ياسر حمد، مدافع فريق الزمالك، على مقاعد بدلاء منتخب فلسطين في مواجهة منتخب لبنان.

يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط، خلف أستراليا المتصدر بـ15 نقطة، بينما يأتي منتخب لبنان في المرتبة الثالثة وفي رصيده نقطتين.

تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة لبنان

حارس المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: معتز البطاط - محمد خليل - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني

خط الوسط: تامر صيام - عدي خروب - عطاء جابر

وفي الهجوم: وسام أبو علي - جوناثان زوريلا - عدي الدباغ.