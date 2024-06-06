رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة.. صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة، بكلية الطب البشري، والذي عقد بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العسال رئيس أقسام الباطنة بمستشفيات بنها الجامعية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، وحاضر فيه الدكتور حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وخلال المؤتمر أشار رئيس جامعة بنها، إلى أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب فى مصر مما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية، مشيرًا أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

رئيس جامعة بنها: تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وأكد رئيس جامعة بنها، على أن الجامعة تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل المشكلات القومية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد العسال إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الكلى.

فعاليات المؤتمر

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