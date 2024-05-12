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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يستقر على 7 محترفين لمعسكر يونيو

حسام حسن
حسام حسن
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استقر العميد، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استدعاء 7 لاعبين محترفين في قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، والذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو 6 يونيو، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.
علمت البوابة أن العميد استقر على ٧ لاعبين محترفين وهم:

محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون سبور التركي»، عمر مرموش «آينتراخت فرانكفورت الألماني»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي»، حمدي فتحي «الوكرة القطري»، محمد شريف «الخليج السعودي».

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن منتخب مصر اللاعبين المحترفين